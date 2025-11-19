Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 254,60 EUR abwärts.

Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 254,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 254,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 254,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.122 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 12,99 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 237,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,91 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 298,50 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Hannover Rück ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,74 Prozent auf 6,74 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

