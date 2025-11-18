Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 254,20 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 254,20 EUR. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 253,40 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 254,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.358 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,60 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 237,30 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 6,65 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,91 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 296,00 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,50 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 21,74 EUR je Aktie aus.

