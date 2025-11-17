Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gibt am Montagmittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 256,20 EUR.

Um 11:45 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 256,20 EUR ab. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 255,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 259,80 EUR. Bisher wurden heute 18.254 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 12,44 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 237,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,91 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 296,00 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Am 10.11.2025 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,50 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,36 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 18.03.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 21,74 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

