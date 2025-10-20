Hannover Rück Aktie
Marktkap. 29,98 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück nach der Vorlage von Geschäftszahlen und einem Ausblick von 350 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei etwas optimistischer als erwartet ausgefallen, das habe überrascht, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Erstmals seit wenigstens einer Dekade dürfte das der Fall gewesen sein, was wiederum Beleg für die Zurückhaltung des Managements bei Prognosen sei./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
360,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
257,20 €
|Abst. Kursziel*:
39,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
258,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,10%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
295,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|18:41
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|11:51
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10:46
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:41
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|11:51
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10:46
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:41
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|11:51
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09:51
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:46
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG