Kursentwicklung im Fokus

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Montagmittag zu

10.11.25 12:04 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Montagmittag zu

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 258,00 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
256,00 EUR 9,20 EUR 3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 258,00 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 258,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 254,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 59.323 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 235,90 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,45 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 294,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 12.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 6,91 EUR gegenüber 5,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 6,92 Mrd. EUR gegenüber 6,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 12.03.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,32 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Hannover Rück

DatumMeistgelesen
Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
11:51Hannover Rück BuyUBS AG
10:46Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
09:51Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:31Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11:51Hannover Rück BuyUBS AG
09:51Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:31Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
22.10.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10:46Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
13.10.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
31.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
28.01.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

