Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Montagmittag zu
Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 258,00 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 258,00 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 258,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 254,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 59.323 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.
Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 235,90 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,45 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 294,50 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 12.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 6,91 EUR gegenüber 5,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 6,92 Mrd. EUR gegenüber 6,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 12.03.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.03.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,32 EUR je Hannover Rück-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie
Ausblick: Hannover Rück verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren verdient
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Hannover Rück
Nachrichten zu Hannover Rück
Analysen zu Hannover Rück
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:51
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10:46
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:51
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09:51
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.2025
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen