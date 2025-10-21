Hannover Rück Aktie
Marktkap. 30,56 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Trotz einer günstigen Entwicklung bei Naturkatastrophenschäden werde der Rückversicherer wohl gemäß seiner üblichen Praxis sein gesamtes Budget für Großschäden für das dritte Quartal verbuchen, schrieb Kamran M Hossain in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Seine Anhebung der Prognosen für die Dividenden in den Geschäftsjahren bis 2028 trage der neuen Ausschüttungspolitik Rechnung./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Overweight
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
320,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
254,80 €
|Abst. Kursziel*:
25,59%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
256,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,71%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
294,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|15:36
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|14.10.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|13.10.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
