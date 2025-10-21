DAX 24.245 -0,4%ESt50 5.662 -0,4%MSCI World 4.332 -0,2%Top 10 Crypto 14,78 -4,6%Nas 22.807 -0,6%Bitcoin 92.870 -0,8%Euro 1,1601 +0,0%Öl 62,65 +1,6%Gold 4.043 -2,0%
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT gefragt - Trump will sich wohl doch noch nicht mit Putin treffen Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT gefragt - Trump will sich wohl doch noch nicht mit Putin treffen
Nach Kurssprung: Kursziel bis zu 100 Euro - So unterschiedlich sehen Analysten die TKMS-Aktie Nach Kurssprung: Kursziel bis zu 100 Euro - So unterschiedlich sehen Analysten die TKMS-Aktie
Hannover Rück Aktie

256,60 EUR +1,40 EUR +0,55 %
STU
Marktkap. 30,56 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
NEU
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

Hannover Rück
Hannover Rück
256,60 EUR 1,40 EUR 0,55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Trotz einer günstigen Entwicklung bei Naturkatastrophenschäden werde der Rückversicherer wohl gemäß seiner üblichen Praxis sein gesamtes Budget für Großschäden für das dritte Quartal verbuchen, schrieb Kamran M Hossain in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Seine Anhebung der Prognosen für die Dividenden in den Geschäftsjahren bis 2028 trage der neuen Ausschüttungspolitik Rechnung./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Hannover Rück Overweight

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
320,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
254,80 €		 Abst. Kursziel*:
25,59%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
256,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,71%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
294,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

15:36 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
14.10.25 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
13.10.25 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
10.10.25 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Hannover Rück

finanzen.net Analyse im Blick JP Morgan Chase & Co. gibt Hannover Rück-Aktie Overweight JP Morgan Chase & Co. gibt Hannover Rück-Aktie Overweight
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochmittag freundlich
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag mit Kursplus
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück steigt am Nachmittag
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank nimmt Hannover Rück in 'Equity Long Ideas' auf
finanzen.net Hannover Rück-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
Dow Jones Hannover Rück-Aktie in Grün: Nachfragewachstum im deutschen Schaden-Geschäft
EQS Group EQS-News: E+S Rück anticipates a stable market environment in Germany for 2026 and continued growth in demand for reinsurance protection
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: Hannover Re modifies dividend policy
EQS Group EQS-News: Hannover Re anticipates continued attractive market environment in 1 January 2026 renewals
EQS Group EQS-News: Hannover Re increases half-year result and further strengthens balance sheet resilience
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover R&#252;ck SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Hannover R&#252;ck SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
