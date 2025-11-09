Hannover Rück Aktie
Marktkap. 29,98 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Buy" belassen. Das Nettogewinnziel des Rückversicherers für 2025 sei höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Philip Kett am Montag in seiner ersten Reaktion. Diese hohe Rentabilitätsannahme erfolge ungeachtet der umsichtigen Verbuchung von Naturkatastrophenschäden im Einklang mit dem Budget./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
253,60 €
|Abst. Kursziel*:
38,01%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
255,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,15%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
294,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
