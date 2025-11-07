DAX 24.013 +1,9%ESt50 5.668 +1,8%MSCI World 4.337 +0,3%Top 10 Crypto 14,45 +4,6%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.579 +0,9%Euro 1,1573 +0,1%Öl 63,85 +0,2%Gold 4.096 +2,4%
Unilever Aktie

52,82 EUR -0,26 EUR -0,49 %
STU
46,07 GBP -0,11 GBP -0,23 %
LSE
Marktkap. 128,76 Mrd. EUR

KGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

Symbol UNLYF

UBS AG

12:01 Uhr
Unilever plc
52,82 EUR -0,26 EUR -0,49%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4120 Pence auf "Sell" belassen. Guillaume Delmas untersuchte am Montag die Auswirkungen der anstehenden Aktienkonsolidierung im Zuge der Abspaltung des Eiscremegeschäfts. Nach der Transaktion dürfte der Nettogewinn des Konsumgüterkonzerns um etwa zehn Prozent zurückgehen, wobei etwaige Kosten der Abspaltung des Geschäftsbereichs und Synergieeffekte für das Geschäftsjahr 2026 unberücksichtigt geblieben seien./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
41,20 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
46,08 £		 Abst. Kursziel*:
-10,59%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
46,07 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,57%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,91 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

12:01 Unilever Sell UBS AG
05.11.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Unilever Kaufen DZ BANK
27.10.25 Unilever Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever plc

