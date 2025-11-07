UBS AG

Unilever Sell

12:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4120 Pence auf "Sell" belassen. Guillaume Delmas untersuchte am Montag die Auswirkungen der anstehenden Aktienkonsolidierung im Zuge der Abspaltung des Eiscremegeschäfts. Nach der Transaktion dürfte der Nettogewinn des Konsumgüterkonzerns um etwa zehn Prozent zurückgehen, wobei etwaige Kosten der Abspaltung des Geschäftsbereichs und Synergieeffekte für das Geschäftsjahr 2026 unberücksichtigt geblieben seien./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com