Unilever Aktie
Marktkap. 128,76 Mrd. EURKGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4120 Pence auf "Sell" belassen. Guillaume Delmas untersuchte am Montag die Auswirkungen der anstehenden Aktienkonsolidierung im Zuge der Abspaltung des Eiscremegeschäfts. Nach der Transaktion dürfte der Nettogewinn des Konsumgüterkonzerns um etwa zehn Prozent zurückgehen, wobei etwaige Kosten der Abspaltung des Geschäftsbereichs und Synergieeffekte für das Geschäftsjahr 2026 unberücksichtigt geblieben seien./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Unilever Sell
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
41,20 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
46,08 £
|Abst. Kursziel*:
-10,59%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
46,07 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,57%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,91 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
