AKTIE IM FOKUS: Hannover Rück legen zu - 'Ausblick über Markterwartung selten'

10.11.25 11:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
256,00 EUR 9,20 EUR 3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.950,4 PKT 380,4 PKT 1,61%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Hannover Rück hat am Montag die Anleger mit der jüngsten Geschäftsentwicklung und dem Ausblick überzeugt. Die Papiere gewannen am Vormittag im erholten DAX 2,4 Prozent auf 254,60 Euro. Damit hellt sich das Chartbild kurz und mittelfristig nach der Schwächephase seit Anfang Oktober wieder merklich auf.

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer rechnet trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien in diesem Jahr mit mehr Gewinn als ursprünglich gedacht. Dank eines katastrophenarmen Sommers soll der Überschuss nun rund 2,6 Milliarden Euro erreichen und damit 200 Millionen mehr als zuvor angekündigt. Im kommenden Jahr sollen es sogar mindestens 2,7 Milliarden Euro werden.

Der Überschuss im dritten Quartal liege über der Markterwartung und mit der angehobenen Prognose übertreffe der Konzern ebenfalls die Erwartungen, schrieb Analyst Philip Kett vom Investmenthaus Jefferies. Die Resultate und Prognose der Hannoveraner dürften am Markt positiv aufgenommen werden, hatte Kett schon vor dem Börsenstart vorhergesagt.

Die Ankündigung eines Überschusses von mindestens 2,7 Milliarden Euro für das Jahr 2026 sei eine positive Überraschung, schrieb auch Kamran Hossain von JPMorgan. Denn der Rückversicherer sei bekannt dafür, seit vielen Jahren konservativ zu kalkulieren. Jefferies-Experte Kett zufolge liege die Hannover Rück mit ihrer Prognose über den Marktschätzungen.

Die Aktien der Hannover Rück hatten Anfang Oktober von der Ankündigung einer höheren Ausschüttungsquote profitiert. Ihr Kurs war daraufhin auf bis zu 270 Euro gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Anfang August. So will der Rückversicherer die Dividende mindestens konstant zum Vorjahr halten und langfristig steigern. Gewinnmitnahmen und die allgemeine Marktschwäche hatten dann aber zur Folge, dass es für den Kurs bis auf fast 243 Euro abwärts ging.

Vom Rekordhoch von Anfang Mai 292,60 Euro ist der Kurs aktuell noch ein gutes Stück entfernt. Seit Jahresanfang steht ein Plus von 5,5 Prozent zu Buche, womit die Aktien dem um gut ein Fünftel gestiegenen Dax deutlich hinterherrennen./ajx/stw/stk

Nachrichten zu Hannover Rück

DatumMeistgelesen
Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
11:51Hannover Rück BuyUBS AG
10:46Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
09:51Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:31Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11:51Hannover Rück BuyUBS AG
09:51Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:31Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
22.10.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10:46Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
13.10.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
31.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
28.01.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen