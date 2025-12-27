Integroup legte Quartalsergebnis vor

Integroup lud am 26.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 34,39 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Integroup 218,26 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Integroup im vergangenen Quartal 453,7 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 62,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Integroup 1,22 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.net