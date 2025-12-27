Integroup legte Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
Integroup lud am 26.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 34,39 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Integroup 218,26 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Integroup im vergangenen Quartal 453,7 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 62,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Integroup 1,22 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Integroup
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Integroup
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent