DAX 23.979 +1,7%
Rheinmetall
NVIDIA-Konkurrenz: Welche Aktie führt im KI-Wettrennen - Alphabet oder Meta?
Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Profil

Rheinmetall Aktie

1.779,50 EUR +32,50 EUR +1,86 %
STU
Marktkap. 80,25 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Barclays Capital

Rheinmetall Overweight

13:31 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.779,50 EUR 32,50 EUR 1,86%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2050 auf 2060 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio machte am Sonntag in seinem Resümee der Berichtssaison in der europäischen Rüstungsbranche einige Ermüdungszeichen der Anleger aus. Die Stimmung sollte sich aber schnell wieder bessern, wenn die Kapitalmarkttage die Erwartungen erfüllen. Bei Rheinmetall findet die Veranstaltung am 18. November statt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 16:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
2.060,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.787,50 €		 Abst. Kursziel*:
15,24%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.779,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,76%
Analyst Name:
Afonso Osorio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.154,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

13:31 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
07.11.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Spaceschub Rheinmetall expandiert ins All: Satelliten-Strategie beflügelt auch Aktien von RENK und HENSOLDT Rheinmetall expandiert ins All: Satelliten-Strategie beflügelt auch Aktien von RENK und HENSOLDT
finanzen.net Barclays Capital: Overweight für Rheinmetall-Aktie
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag gefragt
finanzen.net Rheinmetall präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schlussendlich mit Abgaben
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Minus
Novinite Rheinmetall CEO: Securing NATO’s Eastern Flank Key as Bulgaria Hosts New Defense Plants
Novinite New Rheinmetall Ammunition Plant Breaks Ground in Lithuania, Second Project Under Discussion
Financial Times German start-ups set for deal on kamikaze drones with Rheinmetall
Novinite Bulgaria's Borissov Announces Second Ammunition Plant Following Rheinmetall Deal
Novinite It’s Official: Bulgaria Signs Landmark Deal with Rheinmetall for New Ammunition Plant
Novinite Bulgaria Partners with Rheinmetall to Build High-Tech Arms Plant and Create 1,000 Jobs
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
