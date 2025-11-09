Rheinmetall Aktie
Marktkap. 80,25 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2050 auf 2060 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio machte am Sonntag in seinem Resümee der Berichtssaison in der europäischen Rüstungsbranche einige Ermüdungszeichen der Anleger aus. Die Stimmung sollte sich aber schnell wieder bessern, wenn die Kapitalmarkttage die Erwartungen erfüllen. Bei Rheinmetall findet die Veranstaltung am 18. November statt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 16:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
2.060,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.787,50 €
|Abst. Kursziel*:
15,24%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.779,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,76%
|
Analyst Name:
Afonso Osorio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.154,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
