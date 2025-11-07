DAX 23.925 +1,5%ESt50 5.648 +1,5%MSCI World 4.334 +0,2%Top 10 Crypto 14,48 +4,7%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.614 +1,0%Euro 1,1568 +0,1%Öl 64,13 +0,7%Gold 4.076 +1,9%
Shutdown-Ende in den USA? DAX mit Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Chipwerte, Highland Critical Mineral, BYD, TMTG, im Fokus
Diageo Aktie

19,90 EUR +0,75 EUR +3,92 %
STU
19,45 CHF +1,24 CHF +6,83 %
BRX
Marktkap. 43,65 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,32%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

RBC Capital Markets

Diageo Sector Perform

10:16 Uhr
Diageo plc
Diageo plc
19,90 EUR 0,75 EUR 3,92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo nach einer Personalie mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Ernennung des ehemaligen Tesco-Chefs Dave Lewis zum neuen Chef des britische Spirituosen- und Guinness-Herstellers sei eine erfreuliche Überraschung, schrieb James Edwardes Jones am Montag. In seiner frühen Rolle habe sich Lewis als Antreiber für den kulturellen Wandel erweisen./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:22 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo Sector Perform

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
20,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,39 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

10:16 Diageo Sector Perform RBC Capital Markets
07.11.25 Diageo Overweight Barclays Capital
07.11.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
07.11.25 Diageo Outperform Bernstein Research
07.11.25 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

