Diageo Aktie
Marktkap. 43,65 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,32%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo nach einer Personalie mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Ernennung des ehemaligen Tesco-Chefs Dave Lewis zum neuen Chef des britische Spirituosen- und Guinness-Herstellers sei eine erfreuliche Überraschung, schrieb James Edwardes Jones am Montag. In seiner frühen Rolle habe sich Lewis als Antreiber für den kulturellen Wandel erweisen./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:22 / EST
Zusammenfassung: Diageo Sector Perform
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
20,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
20,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,39 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
