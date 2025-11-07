Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen
Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Diageo-Dividende aus.
Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert Diageo am 06.11.2025 eine Dividende in Höhe von 0,79 GBP beschlossen. Damit wurde die Diageo-Dividende im Vorjahresvergleich um 1,25 Prozent zurückgeschraubt. Insgesamt wurde beschlossen 1,78 Mrd. GBP an Aktionäre auszuzahlen. So sank die Diageo- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 0,264 Prozent.
Der Diageo-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via London bei 16,80 GBP. Heute wird der Diageo-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Diageo-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger überwiesen. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 4,32 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3,21 Prozent betrug.
Innerhalb von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Diageo via London 28,22 Prozent an Wert verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -9,76 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,05 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 4,76 Prozent hinzugewinnen.
Die Marktkapitalisierung des Stoxx Europe 50-Unternehmens Diageo beläuft sich aktuell auf 40,070 Mrd. GBP. Diageo weist aktuell ein KGV von 22,32 auf. 2025 setzte Diageo 15,649 Mrd. GBP um und erzielte ein EPS von 0,82 GBP.
Alle: Alle Empfehlungen