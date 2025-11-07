DAX23.508 -1,0%Est505.568 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,39 -4,2%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.292 -1,7%Euro1,1565 +0,1%Öl63,78 +0,3%Gold3.998 +0,5%
Auszahlung an Anleger

Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen

07.11.25 14:03 Uhr
Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Diageo-Dividende aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
19,15 EUR 0,05 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert Diageo am 06.11.2025 eine Dividende in Höhe von 0,79 GBP beschlossen. Damit wurde die Diageo-Dividende im Vorjahresvergleich um 1,25 Prozent zurückgeschraubt. Insgesamt wurde beschlossen 1,78 Mrd. GBP an Aktionäre auszuzahlen. So sank die Diageo- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 0,264 Prozent.

Diageo-Auszahlungsrendite

Der Diageo-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via London bei 16,80 GBP. Heute wird der Diageo-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Diageo-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger überwiesen. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 4,32 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3,21 Prozent betrug.

Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Diageo via London 28,22 Prozent an Wert verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -9,76 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Diageo

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,05 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 4,76 Prozent hinzugewinnen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Diageo

Die Marktkapitalisierung des Stoxx Europe 50-Unternehmens Diageo beläuft sich aktuell auf 40,070 Mrd. GBP. Diageo weist aktuell ein KGV von 22,32 auf. 2025 setzte Diageo 15,649 Mrd. GBP um und erzielte ein EPS von 0,82 GBP.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
10:56Diageo HoldDeutsche Bank AG
08:41Diageo OutperformBernstein Research
08:01Diageo BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:41Diageo OutperformBernstein Research
08:01Diageo BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Diageo BuyUBS AG
03.11.2025Diageo BuyUBS AG
21.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:56Diageo HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

