DAX23.996 +0,2%Est505.702 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 +3,1%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.332 +1,4%Euro1,1723 -0,2%Öl59,66 -1,7%Gold4.328 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX stabil -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, D-Wave, Douglas im Fokus
Top News
TUI-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch: Geschäftszahlen und Dividenden-Rückkehr sorgen weiter für Aufwind TUI-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch: Geschäftszahlen und Dividenden-Rückkehr sorgen weiter für Aufwind
Credo Technology-Aktie übertrifft 2025 sogar NVIDIA - Analysten bleiben bullish Credo Technology-Aktie übertrifft 2025 sogar NVIDIA - Analysten bleiben bullish
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!

ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Pernod Ricard - Aber weiter 'Buy'

18.12.25 11:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Pernod Ricard S.A.
77,60 EUR 0,18 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Pernod Ricard von 114,00 auf 99,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der anhaltende Druck auf die Umsätze des Spirituosenkonzerns durch die Schwäche in den Kernmärkten USA und China stelle zunehmend auch ein Risiko für die Dividenden dar, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte kürzte seine Schätzungen. Mit einem inzwischen auf einem mehrjährigen Tief liegenden Kursniveau sei die Aktie aber wenig anspruchvoll bewertet, hieß es zur beibehaltenen Kaufempfehlung./rob/tav/edh

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pernod Ricard

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pernod Ricard

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

DatumRatingAnalyst
09:51Pernod Ricard BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.12.2025Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.12.2025Pernod Ricard HoldDeutsche Bank AG
17.12.2025Pernod Ricard BuyJefferies & Company Inc.
04.12.2025Pernod Ricard NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:51Pernod Ricard BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.12.2025Pernod Ricard BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Pernod Ricard BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Pernod Ricard OutperformBernstein Research
16.10.2025Pernod Ricard BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.12.2025Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.12.2025Pernod Ricard HoldDeutsche Bank AG
04.12.2025Pernod Ricard NeutralUBS AG
26.11.2025Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.04.2025Pernod Ricard UnderweightBarclays Capital
20.12.2024Pernod Ricard UnderweightBarclays Capital
27.11.2024Pernod Ricard SellDeutsche Bank AG
18.10.2024Pernod Ricard SellDeutsche Bank AG
17.10.2024Pernod Ricard SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pernod Ricard S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen