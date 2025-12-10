Pernod Ricard Aktie
Marktkap. 19,2 Mrd. EURKGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373
ISIN FR0000120693
Symbol PDRDF
Pernod Ricard Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard von 120 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der organische Umsatzrückgang dürfte sich im zweiten Geschäftsquartal gegenüber dem ersten etwas verlangsamt haben, schrieb Edward Mundy am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht. Insgesamt bleibe das Umfeld aber schwierig für die Franzosen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 14:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pernod Ricard Buy
|Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
74,18 €
|Abst. Kursziel*:
48,29%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
77,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,38%
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
103,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|09:06
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|16.10.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.24
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG