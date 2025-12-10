DAX 24.134 +0,2%ESt50 5.733 +0,3%MSCI World 4.390 -0,1%Top 10 Crypto 11,50 +0,5%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 73.779 -1,3%Euro 1,1716 -0,3%Öl 59,87 +1,8%Gold 4.321 +0,4%
Pernod Ricard Aktie

77,26 EUR +1,02 EUR +1,34 %
71,71 CHF -0,27 CHF -0,38 %
Marktkap. 19,2 Mrd. EUR

KGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373

ISIN FR0000120693

Symbol PDRDF

Jefferies & Company Inc.

Pernod Ricard Buy

09:06 Uhr
Pernod Ricard S.A.
77,26 EUR 1,02 EUR 1,34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard von 120 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der organische Umsatzrückgang dürfte sich im zweiten Geschäftsquartal gegenüber dem ersten etwas verlangsamt haben, schrieb Edward Mundy am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht. Insgesamt bleibe das Umfeld aber schwierig für die Franzosen./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 14:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
74,18 €		 Abst. Kursziel*:
48,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
77,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,38%
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
103,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

09:06 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
04.12.25 Pernod Ricard Neutral UBS AG
26.11.25 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

finanzen.net CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pernod Ricard von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net So schätzen die Analysten die Pernod Ricard-Aktie im November 2025 ein
finanzen.net CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pernod Ricard von vor 10 Jahren gekostet
finanzen.net CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pernod Ricard von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pernod Ricard von vor einem Jahr bedeutet
RTE.ie Weak Chinese and US markets weigh on Pernod Ricard sales
Business Times Europe: Stoxx 600 closes lower; investors assess Pernod Ricard, Nvidia earnings
Korea Times Turkish business expert to lead Pernod Ricard Korea
Korea Times Pernod Ricard uncovers surprising parallels between Scotland and Jeju’s haenyeo culture
Zacks Pernod Ricard (PRNDY) Upgraded to Buy: Here's Why
Financial Times Pernod Ricard to restructure business to cut costs in market slump
RTE.ie Pernod Ricard in restructuring plan as spirits sale drop
Financial Times Pernod Ricard cuts sales outlook on tariff uncertainty
