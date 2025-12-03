DAX 23.882 +0,8%ESt50 5.718 +0,4%MSCI World 4.413 +0,2%Top 10 Crypto 12,59 +0,8%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.516 -0,9%Euro 1,1677 +0,0%Öl 62,94 +0,3%Gold 4.198 -0,1%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Pernod Ricard von 87 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Wachstumsaussichten des französischen Spirituosenherstellers lägen unterhalb des Üblichen, schrieb Sanjeet Aujla am Mittwochnachmittag. Der Konzern sei mit länger anhaltenden Problemen in der Branche konfrontiert, und auch die angespannte Finanzsituation schränke den Schuldenabbau und das mittelfristige Wachstum ein. Allerdings bilde die aktuelle Bewertung an der Börse bereits einen Großteil dieser Risiken ab./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
76,66 €		 Abst. Kursziel*:
-2,17%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
76,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,06%
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
104,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

11:41 Pernod Ricard Neutral UBS AG
26.11.25 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Pernod Ricard Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

