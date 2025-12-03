Pernod Ricard Aktie
Marktkap. 19,42 Mrd. EURKGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373
ISIN FR0000120693
Symbol PDRDF
Pernod Ricard Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Pernod Ricard von 87 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Wachstumsaussichten des französischen Spirituosenherstellers lägen unterhalb des Üblichen, schrieb Sanjeet Aujla am Mittwochnachmittag. Der Konzern sei mit länger anhaltenden Problemen in der Branche konfrontiert, und auch die angespannte Finanzsituation schränke den Schuldenabbau und das mittelfristige Wachstum ein. Allerdings bilde die aktuelle Bewertung an der Börse bereits einen Großteil dieser Risiken ab./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pernod Ricard Neutral
|Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
76,66 €
|Abst. Kursziel*:
-2,17%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
76,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,06%
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
104,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|11:41
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|11:41
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|16.10.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|16.10.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.24
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|11:41
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG