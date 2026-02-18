ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Pernod Ricard auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard nach einer Telefonkonferenz zu Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Dort habe das Management hinsichtlich besserer Umsätze im zweiten Geschäftshalbjahr für Zuversicht sorgen wollen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings setze sich die schwache Verbraucherstimmung auf dem wichtigen Absatzmarkt China fort./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 11:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 11:08 / GMT
