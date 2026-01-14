DAX 25.276 -0,3%ESt50 6.018 -0,4%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,85 +0,9%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.082 -0,3%Euro 1,1616 +0,1%Öl 64,64 +1,2%Gold 4.599 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Schaeffler SHA010 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit leichten Verlusten -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- D-Wave, Schaeffler, RWE, Siemens Energy, ASML, Porsche, Fraport, Amazon, TSMC, DroneShield, VW, BYD im Fokus
Top News
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Solana-Mitgründer sieht Stablecoins auf dem Weg zu einem Billionenmarkt Solana-Mitgründer sieht Stablecoins auf dem Weg zu einem Billionenmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pernod Ricard Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
75,90 EUR +0,44 EUR +0,58 %
STU
70,64 CHF -0,07 CHF -0,10 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 18,99 Mrd. EUR

KGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853373

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120693

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PDRDF

JP Morgan Chase & Co.

Pernod Ricard Neutral

08:26 Uhr
Pernod Ricard Neutral
Aktie in diesem Artikel
Pernod Ricard S.A.
75,90 EUR 0,44 EUR 0,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Für Spirituosenhersteller ist sie skeptisch und setzt dafür auf Brauereien. Pernod Ricard behalten zunächst den Stempel "Negative Catalyst Watch"./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Pernod Ricard Neutral

Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
75,66 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
75,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
99,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

08:26 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Pernod Ricard Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.12.25 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Pernod Ricard Hold Deutsche Bank AG
17.12.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

finanzen.net CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pernod Ricard von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Pernod Ricard-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pernod Ricard-Investment von vor einem Jahr verloren
finanzen.net CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pernod Ricard von vor 10 Jahren bedeutet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Pernod Ricard - Aber weiter 'Buy'
finanzen.net CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
RTE.ie Weak Chinese and US markets weigh on Pernod Ricard sales
Business Times Europe: Stoxx 600 closes lower; investors assess Pernod Ricard, Nvidia earnings
Korea Times Turkish business expert to lead Pernod Ricard Korea
Korea Times Pernod Ricard uncovers surprising parallels between Scotland and Jeju’s haenyeo culture
Zacks Pernod Ricard (PRNDY) Upgraded to Buy: Here's Why
Financial Times Pernod Ricard to restructure business to cut costs in market slump
RTE.ie Pernod Ricard in restructuring plan as spirits sale drop
Financial Times Pernod Ricard cuts sales outlook on tariff uncertainty
RSS Feed
Pernod Ricard S.A. zu myNews hinzufügen