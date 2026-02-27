So schätzen Analysten die Netflix-Aktie ein
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Netflix-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Die Netflix-Aktie wurde im Februar 2026 von 4 Analysten analysiert.
3 Experten stufen die Netflix-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Netflix-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 114,75 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 18,51 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Netflix-Aktie von 96,24 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|27.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|134,00 USD
|39,24
|27.02.2026
|Bernstein Research
|115,00 USD
|19,49
|18.02.2026
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Netflix News
Bildquellen: jejim / Shutterstock.com