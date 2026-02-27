DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.536 +1,4%Euro1,1815 +0,1%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ Netflix 552484 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Infineon 623100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
DAX in KW 9: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 9: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie unter der Lupe

So schätzen Analysten die Netflix-Aktie ein

28.02.26 22:30 Uhr
So schätzen Analysten die Netflix-Aktie ein | finanzen.net

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Netflix-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
81,82 EUR 10,47 EUR 14,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie wurde im Februar 2026 von 4 Analysten analysiert.

3 Experten stufen die Netflix-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Netflix-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 114,75 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 18,51 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Netflix-Aktie von 96,24 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--27.02.2026
Jefferies & Company Inc.134,00 USD39,2427.02.2026
Bernstein Research115,00 USD19,4918.02.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com

Nachrichten zu Netflix Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
27.02.2026Netflix KaufenDZ BANK
27.02.2026Netflix BuyJefferies & Company Inc.
18.02.2026Netflix OutperformBernstein Research
27.01.2026Netflix HaltenLandesbank Baden-Württemberg (LBBW)
23.01.2026Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.02.2026Netflix KaufenDZ BANK
27.02.2026Netflix BuyJefferies & Company Inc.
18.02.2026Netflix OutperformBernstein Research
23.01.2026Netflix OutperformBernstein Research
22.01.2026Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.01.2026Netflix HaltenLandesbank Baden-Württemberg (LBBW)
21.01.2026Netflix NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.12.2025Netflix Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen