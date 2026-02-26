Netflix Aktie
Marktkap. 295,88 Mrd. EURKGV 37,09 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst James Heaney sieht den Ausstieg aus dem Übernahmekampf um Warner Bros. positiv, wie er in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion schrieb. Seine Analyse ergebe nämlich auch so 10 Prozent Umsatzwachstum und mehr per annum bis 2030 und im Schnitt 20 Prozent Ergebnisplus. Es sei taktisch wirklich das beste Szenario eingetreten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Netflix Buy
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 134,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 84,59
|Abst. Kursziel*:
58,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 91,80
|Abst. Kursziel aktuell:
45,97%
|
Analyst Name:
James Heaney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 118,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Netflix Inc.
|08:01
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|23.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
