Heute im Fokus
DAX vor stabilem Auftakt -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Netflix legt kein höheres Angebot für Warner vor -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero erreicht Profitabilitätsziel -- Gold im Fokus
Netflix Aktie

78,58 EUR +6,93 EUR +9,67 %
STU
91,80 USD +7,19 USD +8,49 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 295,88 Mrd. EUR

KGV 37,09 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484

ISIN US64110L1061

Symbol NFLX

Netflix Inc.
78,58 EUR 6,93 EUR 9,67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst James Heaney sieht den Ausstieg aus dem Übernahmekampf um Warner Bros. positiv, wie er in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion schrieb. Seine Analyse ergebe nämlich auch so 10 Prozent Umsatzwachstum und mehr per annum bis 2030 und im Schnitt 20 Prozent Ergebnisplus. Es sei taktisch wirklich das beste Szenario eingetreten./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 134,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 84,59		 Abst. Kursziel*:
58,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 91,80		 Abst. Kursziel aktuell:
45,97%
Analyst Name:
James Heaney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 118,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

08:01 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
18.02.26 Netflix Outperform Bernstein Research
27.01.26 Netflix Halten Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
23.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
22.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Netflix Inc.

dpa-afx Deal geplatzt Netflix-Aktie hebt ab: Streaming-Gigant wirft im Milliardenstreit um Warner Bros. das Handtuch Netflix-Aktie hebt ab: Streaming-Gigant wirft im Milliardenstreit um Warner Bros. das Handtuch
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Netflix auf 'Buy' - Ziel 134 Dollar
dpa-afx ROUNDUP 2: Netflix gibt Bieterkampf um Warner Brothers verloren
dpa-afx ROUNDUP: Netflix bietet nicht mehr für Warner Bros. - Paramount-Sieg?
finanzen.net Netflix Aktie News: Netflix verteuert sich am Donnerstagabend
finanzen.net Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag gesucht
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Aufschläge in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell
finanzen.net Freundlicher Handel: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittwochmittag
RTE.ie Paramount Skydance wins Warner Bros as Netflix walks away
Korea Times Netflix walks away from Warner Bros deal, clearing path for Paramount
Deutsche Welle Netflix bows out of Warner Bros. bid, Paramount set to win
Benzinga Netflix, Block, CoreWeave, Rocket Lab And Dell: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Business Times Paramount Skydance wins Warner Bros; Netflix walks away and its shares jump
Financial Times Paramount clinches Warner Bros deal after Netflix walks away
BBC Netflix drops bid for Warner Bros, clearing way for Paramount takeover
Benzinga Netflix Will Not Raise Offer for Warner Bros: Stock Climbs
