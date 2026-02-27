Netflix Aktie
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Netflix beim Kursziel von 120 US-Dollar mit "Overweight" wieder aufgenommen. Netflix bleibe eine robuste Wachstumsstory, schrieb Doug Anmuth am Montag. Starker Content treffe auf Steigerung der Abonnentenzahlen über den Globus bei anhaltend guter Preissetzungsmacht. Zudem stecke das Werbegeschäft noch in den Kinderschuhen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 03:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT
Analysen zu Netflix Inc.
|11:01
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|11:01
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
