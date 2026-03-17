DAX 23.731 +0,7%ESt50 5.769 +0,5%MSCI World 4.395 +0,2%Top 10 Crypto 9,5970 -3,2%Nas 22.480 +0,5%Bitcoin 63.956 -0,3%Euro 1,1526 -0,1%Öl 102,1 -1,3%Gold 5.001 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Bayer BAY001 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen fester -- thyssenkrupp nucera-Aktie: Großauftrag treibt Erwartungen - Umsatz- und EBIT-Prognose gekappt -- Rüstungsaktien, Droneshield im Fokus
Top News
Beiersdorf-Aktie: JPMorgan senkt Kursziel und stuft auf "Neutral" ab Beiersdorf-Aktie: JPMorgan senkt Kursziel und stuft auf "Neutral" ab
Nicht nur Gold im Visier: Könnte Bitcoin eines Tages mehr Wert sein als Silber? Nicht nur Gold im Visier: Könnte Bitcoin eines Tages mehr Wert sein als Silber?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pernod Ricard Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
68,88 EUR +0,64 EUR +0,94 %
STU
68,42 EUR +0,82 EUR +1,21 %
PAR
Marktkap. 17,01 Mrd. EUR

KGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853373

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120693

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PDRDF

JP Morgan Chase & Co.

Pernod Ricard Neutral

08:01 Uhr
Pernod Ricard Neutral
Aktie in diesem Artikel
Pernod Ricard S.A.
68,88 EUR 0,64 EUR 0,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ihr durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschung hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, so die Expertin. Mehr als die Hälfte der Konzerne hätten allerdings dann beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Spirituosenhersteller litten weiter unter mauer Nachfrage und immer schwächerem Preismix. Diageo sind mit neutraler Einstufung noch ihr Favorit./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pernod Ricard Neutral

Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
69,02 €		 Abst. Kursziel*:
30,40%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
68,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,66%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

08:01 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Pernod Ricard Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Pernod Ricard Hold Deutsche Bank AG
19.02.26 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

RSS Feed
Pernod Ricard S.A. zu myNews hinzufügen