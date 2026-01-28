Pernod Ricard Aktie
Marktkap. 18,35 Mrd. EURKGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373
ISIN FR0000120693
Symbol PDRDF
Pernod Ricard Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Zahlen von LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Umsatzrückgang der Spirituosensparte sei deutlicher gewesen als erwartet, schrieb Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch bei Pernod Ricard sei im zweiten Geschäftsquartal mit einem rückläufigen Umsatz zu rechnen. Im zweiten Geschäftshalbjahr könne sich die Lage verbessern./bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:23 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:23 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pernod Ricard Buy
|Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
74,02 €
|Abst. Kursziel*:
48,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
74,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,45%
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
99,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|27.01.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Pernod Ricard Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Pernod Ricard Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|14.04.25
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.24
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Pernod Ricard Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.