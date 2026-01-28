DAX 24.309 -2,1%ESt50 5.892 -0,7%MSCI World 4.546 -0,1%Top 10 Crypto 10,96 -5,8%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 70.427 -5,4%Euro 1,1972 +0,1%Öl 70,61 +2,7%Gold 5.385 -0,6%
Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- Dow schließt in Grün - Techwerte schwächer -- SAP steigert Gewinn -- adidas, Nordex, Deutsche Bank, Tesla, Rüstungsaktien, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Pernod Ricard Aktie

74,60 EUR +0,22 EUR +0,30 %
74,76 EUR +0,94 EUR +1,27 %
Marktkap. 18,35 Mrd. EUR

KGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373

ISIN FR0000120693

Jefferies & Company Inc.

Pernod Ricard Buy

27.01.26
Pernod Ricard S.A.
74,60 EUR 0,22 EUR 0,30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Zahlen von LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Umsatzrückgang der Spirituosensparte sei deutlicher gewesen als erwartet, schrieb Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch bei Pernod Ricard sei im zweiten Geschäftsquartal mit einem rückläufigen Umsatz zu rechnen. Im zweiten Geschäftshalbjahr könne sich die Lage verbessern./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:23 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:23 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard Buy

Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
74,02 €		 Abst. Kursziel*:
48,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
74,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,45%
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
99,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

27.01.26 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Pernod Ricard Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.12.25 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Pernod Ricard Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

finanzen.net CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pernod Ricard von vor einem Jahr verloren
finanzen.net CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pernod Ricard von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Pernod Ricard-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pernod Ricard-Investment von vor einem Jahr verloren
finanzen.net CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pernod Ricard von vor 10 Jahren bedeutet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Pernod Ricard - Aber weiter 'Buy'
RTE.ie Weak Chinese and US markets weigh on Pernod Ricard sales
Business Times Europe: Stoxx 600 closes lower; investors assess Pernod Ricard, Nvidia earnings
Korea Times Turkish business expert to lead Pernod Ricard Korea
Korea Times Pernod Ricard uncovers surprising parallels between Scotland and Jeju’s haenyeo culture
Zacks Pernod Ricard (PRNDY) Upgraded to Buy: Here's Why
Financial Times Pernod Ricard to restructure business to cut costs in market slump
RTE.ie Pernod Ricard in restructuring plan as spirits sale drop
Financial Times Pernod Ricard cuts sales outlook on tariff uncertainty
