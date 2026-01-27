DAX24.849 -0,2%Est505.991 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 +1,6%Nas23.817 +0,9%Bitcoin75.163 +1,3%Euro1,1977 -0,5%Öl67,87 +0,3%Gold5.266 +1,6%
Analogchip-Markt

Texas Instruments-Aktie nach Bilanz deutlich höher: Positiver Ausblick und Analystenlob im Fokus

28.01.26 12:59 Uhr
NASDAQ-Aktie Texas Instruments springt nach Bilanz an: Ausblick und Analystenlob im Blick | finanzen.net

Texas Instruments überzeugt mit soliden Jahreszahlen und einem überraschend positiven Ausblick für 2026. Analystenkommentare im Blick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
178,18 EUR 13,88 EUR 8,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Texas Instruments macht mehr Gewinn und Umsatz in 2025
• Analysten äußern sich zum Ausblick
• Texas Instruments-Aktie schießt hoch

Texas Instruments mit Jahresreport

Texas Instruments veröffentlichte gestern seine Quartalsergebnisse für das vierte Jahresviertel sowie das Gesamtjahr 2025. Dabei meldete das Unternehmen für das vierte Quartal einen Umsatz von 4,42 Milliarden US-Dollar sowie einen Nettogewinn von 1,16 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum lag der Umsatz bei 4,01 Milliarden US-Dollar und der Nettogewinn bei 1,21 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie sank im Vergleich zum Endquartal jedoch 2024 auf 1,27 US-Dollar.

Auf Jahressicht stieg der Umsatz von 15,64 Milliarden US-Dollar auf 17,68 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn stieg derweil auf 6,02 Milliarden US-Dollar (von 5,47 Milliarden US-Dollar im Vorjahr). Der Gewinn je Aktie lag mit 5,45 US-Dollar ebenfalls über dem Vorjahreswert (5,2 US-Dollar).

"In den letzten 12 Monaten haben wir 3,9 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung sowie Vertriebs- und Verwaltungskosten investiert, 4,6 Milliarden US-Dollar in Sachanlagen investiert und 6,5 Milliarden US-Dollar an die Eigentümer zurückgezahlt", erklärt CEO Haviv Ilan zudem im Zuge des Finanzberichts.

Ausblick "überraschend positiv"

Zudem hat das Unternehmen mit seiner jüngsten Prognose ein starkes Signal für eine mögliche Erholung des Analogchip-Marktes gesendet, wie MarketWatch erklärt. Das Unternehmen erwartet laut Quartalsbericht für das erste Quartal 2026 einen Umsatz zwischen 4,32 und 4,68 Milliarden US-Dollar - ein Ausblick, der auf sequenzielles Wachstum hindeutet und damit eine Entwicklung markiert, die seit 2010 nicht mehr eingetreten ist.

Analyst Matthew Prisco (Cantor Fitzgerald) wertete den Bericht als "überraschend positiv" und sieht die Prognose als Hinweis darauf, dass Texas Instruments im kommenden Jahr einen freien Cashflow von bis zu 10 Milliarden US-Dollar erreichen könnte.

Andere Experten reagierten zurückhaltender. Stacy Rasgon (Bernstein) bezeichnete die Zahlen als "solide", verwies jedoch darauf, dass sich die Investitionsausgaben 2026 verringern dürften, was dem Cashflow zugutekäme. Der Erholungsprozess verlaufe seiner Einschätzung nach jedoch langsamer als erhofft.

Blayne Curtis (Jefferies) sieht die Erholung des Analogmarkts "noch im ersten Gang", erkennt jedoch in den Rechenzentrumsaktivitäten von Texas Instruments einen zunehmend wichtigen Wachstumstreiber. Insgesamt deutet der Bericht auf eine stabile, aber vorsichtige Erholung hin - mit Chancen auf steigende Margen, aber noch begrenzter Visibilität für die kommenden Quartale.

Texas Instruments-Aktie schießt hoch

Anleger reagieren wohlwollend auf die jüngst veröffentlichte Bilanz sowie des Ausblick für das erste Quartal. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel geht es für das Papier zeitweise um 7,91 Prozent aufwärts auf 212,18 US-Dollar.
Schon in den vergangenen Wochen konnte das Papier klare Gewinne verzeichnen. Innerhalb der letzten drei Monate stieg die Aktie um 22,69 Prozent.

Redaktion finanzen.net

