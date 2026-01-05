DAX24.801 -0,4%Est505.984 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +1,6%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.884 +0,9%Euro1,1977 -0,5%Öl67,63 -0,1%Gold5.267 +1,7%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 1300 Euro

28.01.26 12:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1.286,80 EUR 63,40 EUR 5,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML (ASML NV) nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Overweight" belassen. Die Markterwartungen für 2026 bis 2028 dürften nun deutlich steigen, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch mit Blick auf die starken Auftragszahlen. Für 2027 und 2028 rechnet er gar mit einem prozentual zweistelligen Anstieg der Konsensschätzungen für den Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Ausrüsters./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:10 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

