ASML NV Aktie

ASML NV Aktien-Sparplan
1.152,40 EUR -31,20 EUR -2,64 %
STU
1.080,70 CHF -12,52 CHF -1,14 %
BRX
Marktkap. 447,6 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

ASML NV Buy

10:36 Uhr
ASML NV Buy
ASML NV
1.152,40 EUR -31,20 EUR -2,64%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 1200 auf 1300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investitionstrends im Halbleiterbereich blieben solide, was die Nachfrage bei den Herstellern weiter stützen sollte, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Beim Chipindustrie-Ausrüster ASML sieht sie für 2026 und 2027 etliche Nachfragetreiber und eine hinterherhinkende chinesische Konkurrenz./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
1.300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.157,40 €		 Abst. Kursziel*:
12,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.152,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,81%
Analyst Name:
Tammy Qiu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.197,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

10:36 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
21.01.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 ASML NV Buy UBS AG
16.01.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

