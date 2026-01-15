ASML NV Aktie
Marktkap. 420,24 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML nach der Bekanntgabe von Investitionsplänen des Chipkonzerns TSMC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen. Die Pläne von TSMC seien ein starkes Signal für den Anlagenbauer, schrieb David Dai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Selbst seine jüngst angehobenen Schätzungen für die Auslieferungszahl von EUV-Anlagen im Jahr 2026 könnte sich als zu niedrig erweisen, und bereits diese Zahl hätten viele der Bernstein-Klienten schon für zu optimistisch gehalten./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
1.300,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
1.156,80 €
|Abst. Kursziel*:
12,38%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
1.156,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,46%
|
Analyst Name:
David Dai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.101,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
