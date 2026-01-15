DAX 25.320 -0,1%ESt50 6.024 -0,3%MSCI World 4.519 +0,0%Top 10 Crypto 12,83 -1,5%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.131 -0,2%Euro 1,1613 +0,0%Öl 64,43 +0,9%Gold 4.609 -0,2%
ASML NV Aktie

1.156,00 EUR +14,60 EUR +1,28 %
STU
1.154,60 EUR -11,00 EUR -0,94 %
GVIE
Marktkap. 420,24 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

Bernstein Research

ASML NV Outperform

10:41 Uhr
ASML NV Outperform
ASML NV
ASML NV
1.156,00 EUR 14,60 EUR 1,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML nach der Bekanntgabe von Investitionsplänen des Chipkonzerns TSMC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen. Die Pläne von TSMC seien ein starkes Signal für den Anlagenbauer, schrieb David Dai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Selbst seine jüngst angehobenen Schätzungen für die Auslieferungszahl von EUV-Anlagen im Jahr 2026 könnte sich als zu niedrig erweisen, und bereits diese Zahl hätten viele der Bernstein-Klienten schon für zu optimistisch gehalten./mis/rob/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.300,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.156,80 €		 Abst. Kursziel*:
12,38%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.156,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,46%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.101,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

