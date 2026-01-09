Bullishe Haltung

Während die Aktie am heutigen Montag leicht im Minus notiert, blickt UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies weit über das aktuelle Tagesgeschehen hinaus.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1.030 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies rechnet in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Chipausrüsters mit starken Resultaten und ebenso guten Signalen. 2026 könnte man über dem Konsens landen, schrieb er am Freitagnachmittag.

Die ASML-Aktie zeigt sich am Montag an der EURONEXT Amsterdam dennoch etwas schwächer und gibt zeitweise 0,48 Prozent auf 1.076,40 Euro nach.

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026

