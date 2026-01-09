DAX25.363 +0,4%Est506.004 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 +1,0%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.511 -0,8%Euro1,1693 +0,5%Öl63,18 +0,3%Gold4.610 +2,2%
Bullishe Haltung

ASML-Aktie gibt trotz positivem UBS-Votum leicht nach

12.01.26 14:13 Uhr
Hammer für ASML-Aktie 2026: Warum UBS jetzt Kursgewinne über dem Markt-Schnitt prophezeit! | finanzen.net

Während die Aktie am heutigen Montag leicht im Minus notiert, blickt UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies weit über das aktuelle Tagesgeschehen hinaus.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1.030 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies rechnet in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Chipausrüsters mit starken Resultaten und ebenso guten Signalen. 2026 könnte man über dem Konsens landen, schrieb er am Freitagnachmittag.

Die ASML-Aktie zeigt sich am Montag an der EURONEXT Amsterdam dennoch etwas schwächer und gibt zeitweise 0,48 Prozent auf 1.076,40 Euro nach.

/rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 13:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: ASML

Wer­bung

