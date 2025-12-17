ASML NV Aktie
Marktkap. 352,17 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Die Nachricht von der Entwicklung eines EUV-Lithografie-Prototypen in China zu Beginn des Jahres 2025 sei überwiegend negativ für den Weltmarktführer ASML, schrieb Qingyuan Lin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis der Aktie dürfte mit dem Verlust des bisherigen Monopols unter Druck kommen, angesichts des frühen Stadiums der Entwicklung sei der Einfluss aber noch begrenzt. Andererseits böte sich den Niederländern die Chance auf einen steigenden Absatz in China, sollten die USA nun ihre Exportbeschränkungen lockern./tav/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
800,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
881,90 €
|Abst. Kursziel*:
-9,29%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
884,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,56%
|
Analyst Name:
Qingyuan Lin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
984,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
