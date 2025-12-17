DAX 24.021 +0,3%ESt50 5.703 +0,4%MSCI World 4.351 +0,0%Top 10 Crypto 11,56 +3,8%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 74.843 +2,1%Euro 1,1735 -0,1%Öl 59,95 -1,2%Gold 4.322 -0,4%
ASML NV Aktie

884,60 EUR +19,50 EUR +2,25 %
STU
884,90 EUR -5,80 EUR -0,65 %
GVIE
Marktkap. 352,17 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

Bernstein Research

ASML NV Market-Perform

12:51 Uhr
ASML NV Market-Perform
ASML NV
884,60 EUR 19,50 EUR 2,25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Die Nachricht von der Entwicklung eines EUV-Lithografie-Prototypen in China zu Beginn des Jahres 2025 sei überwiegend negativ für den Weltmarktführer ASML, schrieb Qingyuan Lin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis der Aktie dürfte mit dem Verlust des bisherigen Monopols unter Druck kommen, angesichts des frühen Stadiums der Entwicklung sei der Einfluss aber noch begrenzt. Andererseits böte sich den Niederländern die Chance auf einen steigenden Absatz in China, sollten die USA nun ihre Exportbeschränkungen lockern./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:04 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Unternehmen:
Analyst: Bernstein Research
Kursziel: 800,00 €
800,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
881,90 €		 Abst. Kursziel*:
-9,29%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
884,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,56%
Analyst Name:
Qingyuan Lin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
984,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

12:51 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
11.12.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 ASML NV Buy UBS AG
