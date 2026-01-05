DAX 25.070 +0,7%ESt50 5.928 -0,1%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.547 +0,7%Bitcoin 78.699 -1,8%Euro 1,1692 +0,0%Öl 60,72 +0,4%Gold 4.452 -0,9%
ASML NV Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

ASML NV Buy

14:26 Uhr
ASML NV Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 1050 auf 1200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der starken Kursentwicklung seit September 2025 dürfte die Aktie des Halbleiterindustrie-Ausrüsters auch weiterhin von mehreren Nachfragetreibern profitieren, schrieb Tammy Qiu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 13:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

