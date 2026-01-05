ASML NV Aktie
Marktkap. 408,22 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 1050 auf 1200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der starken Kursentwicklung seit September 2025 dürfte die Aktie des Halbleiterindustrie-Ausrüsters auch weiterhin von mehreren Nachfragetreibern profitieren, schrieb Tammy Qiu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 13:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
1.200,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.046,80 €
|Abst. Kursziel*:
14,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.049,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,35%
|
Analyst Name:
Tammy Qiu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.065,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|14:26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|14:26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|14:26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|10.12.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|18.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|11.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital