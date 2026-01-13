DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.040 +0,2%MSCI World 4.524 +0,1%Top 10 Crypto 12,84 +3,4%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.724 -0,1%Euro 1,1644 +0,0%Öl 64,95 -0,8%Gold 4.627 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei erstmals über 54.000 Punkte -- China mit Handelsüberschuss -- Salesforce, Alibaba, Microsoft, Moderna, Nordex im Fokus
Top News
Harte Linie gegen Iran: US-Präsident Trump stellt Konsequenzen in Aussicht Harte Linie gegen Iran: US-Präsident Trump stellt Konsequenzen in Aussicht
BVB-Aktie: Drei-Punkte-Erfolg - Tabellenplatz gesichert BVB-Aktie: Drei-Punkte-Erfolg - Tabellenplatz gesichert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ASML NV Aktie

Kaufen
Verkaufen
ASML NV Aktien-Sparplan
1.092,60 EUR +2,20 EUR +0,20 %
STU
1.095,00 EUR -6,60 EUR -0,60 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 421,09 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1J4U4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0010273215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ASMLF

JP Morgan Chase & Co.

ASML NV Overweight

08:26 Uhr
ASML NV Overweight
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.092,60 EUR 2,20 EUR 0,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1100 Euro auf "Overweight" belassen. Die Buy-Side-Analysten lägen mit ihrer Schätzung für das Auftragsvolumen des vierten Quartals um gut 3 Prozent unter dem Bloomberg-Konsens ihrer Sell-Side-Kollegen, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagnachmittag mit Blick auf die Bilanz des Chip-Ausrüsters am 28. Januar. Beim Umsatz seien sei allerdings einen Tick optimistischer./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Overweight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
1.100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.090,20 €		 Abst. Kursziel*:
0,90%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.092,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,68%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.101,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

08:26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
12.01.26 ASML NV Buy UBS AG
08.01.26 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

finanzen.net Prognosen der Analysten Erste Schätzungen: ASML NV legt Quartalsergebnis vor Erste Schätzungen: ASML NV legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus
finanzen.net Optimismus in Europa: Schlussendlich Gewinne im STOXX 50
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Optimismus in Europa: Anleger lassen STOXX 50 mittags steigen
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Dienstagmittag im Minus
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart stärker
Benzinga Nvidia&#39;s Key Supplier ASML Enters Top Momentum Tier As Bernstein Forecasts &#39;Big Years&#39; For Chip Giant
Benzinga ASML Holding Unusual Options Activity
MotleyFool The Only Semiconductor Stock You Need for 2026 (TSMC, Intel, ASML, or Micron?)
MotleyFool Could Investing $10,000 in ASML Make You a Millionaire?
Zacks Why ASML (ASML) Dipped More Than Broader Market Today
Zacks ASML Stock Rises 58.2% in 6 Months: Should You Buy, Sell or Hold?
MotleyFool Should You Buy ASML Stock Before Jan. 28?
Zacks ASML (ASML) Laps the Stock Market: Here's Why
RSS Feed
ASML NV zu myNews hinzufügen