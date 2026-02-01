DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9100 +0,3%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.661 -0,5%Euro1,1869 ±-0,0%Öl67,76 ±0,0%Gold4.997 -0,9%
10 vor 9

Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

16.02.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas fester erwartet

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen zeitweise leicht im Plus.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,24 Prozent tiefer bei 56.806,41 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland bleibt der Shanghai Composite am Montag aufgrund des chinesischen Neujahrsfest geschlossen.
Der Hang Seng ging unterdessen 0,52 Prozent stärker bei 26.705,94 Punkten aus dem Handel. Hier fand lediglich ein verkürzter Handel statt.

3. Alphabet-Aktie: Google-Tochter Waymo lässt DoorDash-Kuriere Robotaxi-Türen schließen

Die Robotaxi-Firma und Alphabet-Tochter Waymo beauftrag Helfer über eine Online-Plattform, um von Fahrgästen offengelassene Türen zu schließen. Zur Nachricht

4. Zalando-Aktie: Gespräche über Aus für Standort Erfurt gestartet

Wochenlang herrschte nach der Schließungsentscheidung Funkstille. Nun wurden Gespräche zwischen dem Zalando-Betriebsrat und dem Management aufgenommen. Zur Nachricht

5. Tesla-Aktie im Fokus: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige wegen Mitschnitts in Grünheide

Nach einer Strafanzeige von Tesla prüft die Staatsanwaltschaft einen mutmaßlich heimlichen Mitschnitt einer Betriebsratssitzung im Werk Grünheide. Zur Nachricht

6. RENK-Aktie im Fokus: Neue Millioneninvestitionen in Michigan stärken US-Geschäft

RENK baut seine Präsenz in den USA weiter aus und investiert kräftig im Bundesstaat Michigan. Zur Nachricht

7. Palantir-Aktie: Pentagon griff bei Maduro-Mission auf KI über Palantir-Plattform zurück

Bei der US-Militäroperation zur Gefangennahme des venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro ist einem Medienbericht zufolge KI-Software des OpenAI-Rivalen Anthropic eingesetzt worden. Zur Nachricht

8. BVB-Aktie: Dortmund bleibt Bayern nach Kantersieg auf den Fersen

Der BVB unterstreicht seine Rolle als Bayern-Verfolger durch einen souveränen Erfolg gegen Mainz 05. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum bewegt

Die Ölpreise zeigen sich wenig verändert. So verteuerte sich der WTI um marginale 0,03 auf 62,92 Dollar, während Brent um leichte 0,05 auf 67,78 Dollar stieg.

10. Euro zum Dollar wenig verändert

Der Euro kostet am Morgen 1,18678 US-Dollar und damit fast genauso viel wie am Vortag.

