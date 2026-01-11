Microsoft-Aktie im Minus: Barclays senkt Ziel
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft von 625 auf 610 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.
Die Voraussetzungen für 2026 seien gut im US-Softwaresektor, schrieb Analyst Raimo Lenschow am Montag. Das Konjunkturumfeld und die IT-Ausgaben zeigten sich stabil und die Bewertungen seien niedrig, da die Branchenwerte derzeit nicht gerade beliebt seien. Anziehende KI-Umsätze sollten bei Unternehmen wie Salesforce oder Oracle aber die Stimmung verbessern.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel notiert die Microsoft-Aktie zeitweise 0,51 Prozent tiefer bei 476,82 US-Dollar.
