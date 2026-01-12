DAX 25.401 +0,0%ESt50 6.020 +0,1%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 12,34 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.847 +0,9%Euro 1,1666 +0,0%Öl 64,93 +1,0%Gold 4.580 -0,4%
ASML NV Aktie

1.099,40 EUR +3,80 EUR +0,35 %
STU
1.023,46 CHF +11,50 CHF +1,14 %
BRX
Marktkap. 419,23 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

Jefferies & Company Inc.

ASML NV Hold

09:26 Uhr
ASML NV Hold
ASML NV
1.099,40 EUR 3,80 EUR 0,35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML von 795 auf 1020 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Anleger im europäischen Halbleitersektor sollten sich 2026 auf einen holprigen Ritt einstellen, schrieb Janardan Menon in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Bewertungen hätten zugelegt und die Erwartungen seien hoch. Daher seien Enttäuschungen möglich, da die Nachfrage abseits von KI träge sei. Daher sei eine genaue Titelauswahl wichtig. Seine Favoriten sind Infineon, Suss und Nokia./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.020,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
1.103,60 €		 Abst. Kursziel*:
-7,58%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
1.099,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,22%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.101,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

09:26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
12.01.26 ASML NV Buy UBS AG
08.01.26 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

