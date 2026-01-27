DAX 24.845 -0,2%ESt50 5.990 -0,1%MSCI World 4.559 +0,0%Top 10 Crypto 11,60 +1,4%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 74.416 +0,3%Euro 1,1984 -0,5%Öl 67,22 -0,7%Gold 5.277 +1,9%
ASML NV Aktie

Marktkap. 456,59 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

ASML NV Buy

ASML NV Buy
ASML NV
1.277,80 EUR 71,20 EUR 5,90%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1270 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval hob am Mittwoch den sehr starken Auftragseingang des Chipausrüsters im vierten Quartal hervor. Die Ziele für 2026 lägen entsprechend über den Markterwartungen. Duval rechnete mit einer positiven Marktreaktion, wies allerdings darauf hin, dass die Aktie der europäischen Technologie-Konkurrenz in den vergangenen Monaten bereits deutlich vorweg gelaufen sei. Mit Blick auf die mittelgroßen US-Halbleiterwerte habe sie aber noch etwas Luft./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
1.270,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.274,40 €		 Abst. Kursziel*:
-0,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.277,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,61%
Analyst Name:
Alexander Duval 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.255,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

11:01 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:16 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
26.01.26 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
23.01.26 ASML NV Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

TraderFox Hot-News KI-Rausch und Milliarden-Rückkauf: ASML pulverisiert alle Erwartungen KI-Rausch und Milliarden-Rückkauf: ASML pulverisiert alle Erwartungen
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS 2/Tech-Rally: ASML und Texas Instruments überzeugen
dpa-afx ROUNDUP: Chipausrüster ASML erzielt Rekordwerte im Quartal - Aktienrückkauf
dpa-afx ASML-Aktie mit neuem Hoch: Umsatzsprung im Schlussquartal - Aktienrückkauf angekündigt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: ASML mit neuem Hoch nach Zahlen
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart freundlich
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start mit Zuschlägen
finanzen.net Ausblick: ASML NV verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen
MarketWatch ASML bookings blow past estimates as SK Hynix plans capital-expenditure boost
Business Times ASML reports big orders beat as AI drives chipmaker demand, to lay off 1,700
Financial Times ASML shares hit record high as AI demand fuels orders
Benzinga Insights into ASML Holding&#39;s Upcoming Earnings
Zacks ASML to Leverage Product Mix Shift to Drive Margins: What's Ahead?
Zacks ASML Holding Before Q4 Earnings: How Should Investors Play the Stock?
MotleyFool Prediction: ASML Stock Could Surge 70%, According to a Wall Street Analyst
Zacks ASML (ASML) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
