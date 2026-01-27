DAX 24.907 +0,1%ESt50 6.008 +0,2%MSCI World 4.564 +0,1%Top 10 Crypto 11,52 +0,7%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 74.166 +0,0%Euro 1,1993 -0,4%Öl 67,65 -0,1%Gold 5.300 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 PUMA 696960 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F UnitedHealth 869561 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- LVMH, WACKER CHEMIE, Goldpreis im Fokus
Top News
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
Airbus: Delta bestellt 31 Großraumflugzeuge fest - Aktie schwächer Airbus: Delta bestellt 31 Großraumflugzeuge fest - Aktie schwächer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ASML NV Aktie

Kaufen
Verkaufen
ASML NV Aktien-Sparplan
1.278,40 EUR +71,80 EUR +5,95 %
STU
1.179,19 CHF +58,94 CHF +5,26 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 456,59 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1J4U4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0010273215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ASMLF

JP Morgan Chase & Co.

ASML NV Overweight

09:16 Uhr
ASML NV Overweight
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.278,40 EUR 71,80 EUR 5,95%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Overweight" belassen. Die Markterwartungen für 2026 bis 2028 dürften nun deutlich steigen, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch mit Blick auf die starken Auftragszahlen. Für 2027 und 2028 rechnet er gar mit einem prozentual zweistelligen Anstieg der Konsensschätzungen für den Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Ausrüsters./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Overweight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
1.300,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.291,40 €		 Abst. Kursziel*:
0,67%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.278,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,69%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.227,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

26.01.26 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
23.01.26 ASML NV Buy UBS AG
23.01.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
21.01.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

dpa-afx Ungebremster KI-Boom ASML-Aktie klettert: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt ASML-Aktie klettert: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart freundlich
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start mit Zuschlägen
finanzen.net Ausblick: ASML NV verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende freundlich
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Kursplus
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 nachmittags fester
dpa-afx ASML-Aktie nähert sich vor Quartalszahlen der 1.200-Euro-Marke
Business Times ASML reports big orders beat as AI drives chipmaker demand, to lay off 1,700
Financial Times ASML forecasts bumper sales on back of AI boom
Benzinga Insights into ASML Holding&#39;s Upcoming Earnings
Zacks ASML to Leverage Product Mix Shift to Drive Margins: What's Ahead?
Zacks ASML Holding Before Q4 Earnings: How Should Investors Play the Stock?
MotleyFool Prediction: ASML Stock Could Surge 70%, According to a Wall Street Analyst
Zacks ASML (ASML) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
Zacks Is It Worth Investing in ASML (ASML) Based on Wall Street's Bullish Views?
RSS Feed
ASML NV zu myNews hinzufügen