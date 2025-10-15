Pernod Ricard Aktie
Marktkap. 20,66 Mrd. EURKGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373
ISIN FR0000120693
Symbol PDRDF
Pernod Ricard Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Zahlen des Schnapsherstellers für das erste Quartal seien schwach ausgefallen, letztlich aber nicht schlechter als erwartet, schrieb Edward Mundy am Donnerstag nach dem Bericht der Franzosen./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pernod Ricard Buy
|Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
83,22 €
|Abst. Kursziel*:
44,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
84,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,24%
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|13:51
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:51
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|12:31
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:51
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|12:31
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|12:31
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.04.25
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.24
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|13:11
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:51
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.