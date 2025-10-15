DAX 24.272 +0,4%ESt50 5.647 +0,8%MSCI World 4.317 +0,4%Top 10 Crypto 15,11 -0,7%Nas 22.746 +0,3%Bitcoin 94.610 -0,5%Euro 1,1671 +0,2%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Handelsstreit weiter im Blick: DAX volatil -- Wall Street in Grün -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Pernod Ricard Aktie

84,96 EUR +1,42 EUR +1,70 %
STU
78,58 CHF +1,25 CHF +1,61 %
BRX
Marktkap. 20,66 Mrd. EUR

KGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373

ISIN FR0000120693

Symbol PDRDF

Jefferies & Company Inc.

Pernod Ricard Buy

17:26 Uhr
Pernod Ricard Buy
Pernod Ricard S.A.
84,96 EUR 1,42 EUR 1,70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Zahlen des Schnapsherstellers für das erste Quartal seien schwach ausgefallen, letztlich aber nicht schlechter als erwartet, schrieb Edward Mundy am Donnerstag nach dem Bericht der Franzosen./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
83,22 €		 Abst. Kursziel*:
44,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
84,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,24%
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

13:51 Pernod Ricard Outperform Bernstein Research
13:11 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
12:51 Pernod Ricard Neutral UBS AG
12:31 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

