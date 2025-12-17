Pernod Ricard Aktie
Marktkap. 19,35 Mrd. EURKGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373
ISIN FR0000120693
Symbol PDRDF
Pernod Ricard Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Pernod Ricard von 114,00 auf 99,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der anhaltende Druck auf die Umsätze des Spirituosenkonzerns durch die Schwäche in den Kernmärkten USA und China stelle zunehmend auch ein Risiko für die Dividenden dar, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte kürzte seine Schätzungen. Mit einem inzwischen auf einem mehrjährigen Tief liegenden Kursniveau sei die Aktie aber wenig anspruchvoll bewertet, hieß es zur beibehaltenen Kaufempfehlung./rob/tav/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Pernod Ricard Buy
|Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
99,10 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
77,22 €
|Abst. Kursziel*:
28,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
76,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,90%
|
Analyst Name:
Javier Gonzalez Lastra
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
101,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
