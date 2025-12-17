DAX 23.994 +0,1%ESt50 5.702 +0,4%MSCI World 4.350 -0,1%Top 10 Crypto 11,51 +0,5%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 74.524 +1,7%Euro 1,1719 -0,2%Öl 59,84 -1,4%Gold 4.325 -0,3%
Pernod Ricard Aktie

76,88 EUR +0,54 EUR +0,71 %
STU
72,36 CHF +0,87 CHF +1,21 %
BRX
Marktkap. 19,35 Mrd. EUR

KGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373

ISIN FR0000120693

Symbol PDRDF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Pernod Ricard Buy

09:51 Uhr
Pernod Ricard Buy
Aktie in diesem Artikel
Pernod Ricard S.A.
76,88 EUR 0,54 EUR 0,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Pernod Ricard von 114,00 auf 99,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der anhaltende Druck auf die Umsätze des Spirituosenkonzerns durch die Schwäche in den Kernmärkten USA und China stelle zunehmend auch ein Risiko für die Dividenden dar, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte kürzte seine Schätzungen. Mit einem inzwischen auf einem mehrjährigen Tief liegenden Kursniveau sei die Aktie aber wenig anspruchvoll bewertet, hieß es zur beibehaltenen Kaufempfehlung./rob/tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard Buy

Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
99,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
77,22 €		 Abst. Kursziel*:
28,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
76,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,90%
Analyst Name:
Javier Gonzalez Lastra 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

09:51 Pernod Ricard Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.12.25 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Pernod Ricard Hold Deutsche Bank AG
17.12.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
04.12.25 Pernod Ricard Neutral UBS AG
mehr Analysen

