Pernod Ricard Aktie

76,92 EUR -2,36 EUR -2,98 %
STU
76,96 EUR -1,98 EUR -2,51 %
GVIE
Marktkap. 19,72 Mrd. EUR

KGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373

ISIN FR0000120693

Symbol PDRDF

JP Morgan Chase & Co.

Pernod Ricard Neutral

08:01 Uhr
Pernod Ricard Neutral
Aktie in diesem Artikel
Pernod Ricard S.A.
76,92 EUR -2,36 EUR -2,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Pernod Ricard von 120 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti drückte den Papieren des Spirituosenherstellers am Dienstagabend im Rahmen ihres Jahresausblicks für die europäische Konsumgüterbranche allerdings den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf und signalisiert damit zunächst Kursskepsis. Für Spirituosenhersteller ist die Expertin weiter sehr pessimistisch und rechnet mit anhaltend sinkenden Gewinnschätzungen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pernod Ricard Neutral

Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
78,94 €		 Abst. Kursziel*:
14,01%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
76,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,00%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
106,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

08:01 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Pernod Ricard Outperform Bernstein Research
16.10.25 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

finanzen.net CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pernod Ricard von vor 10 Jahren gekostet
finanzen.net CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pernod Ricard von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pernod Ricard von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Pernod Ricard-Aktie ein
finanzen.net CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Gute Stimmung in Paris: CAC 40 zum Handelsende stärker
finanzen.net Freundlicher Handel: Am Nachmittag Pluszeichen im CAC 40
RTE.ie Weak Chinese and US markets weigh on Pernod Ricard sales
Business Times Europe: Stoxx 600 closes lower; investors assess Pernod Ricard, Nvidia earnings
Korea Times Turkish business expert to lead Pernod Ricard Korea
Korea Times Pernod Ricard uncovers surprising parallels between Scotland and Jeju’s haenyeo culture
Zacks Pernod Ricard (PRNDY) Upgraded to Buy: Here's Why
Financial Times Pernod Ricard to restructure business to cut costs in market slump
RTE.ie Pernod Ricard in restructuring plan as spirits sale drop
Financial Times Pernod Ricard cuts sales outlook on tariff uncertainty
