Pernod Ricard Aktie
Marktkap. 19,72 Mrd. EURKGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373
ISIN FR0000120693
Symbol PDRDF
Pernod Ricard Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Pernod Ricard von 120 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti drückte den Papieren des Spirituosenherstellers am Dienstagabend im Rahmen ihres Jahresausblicks für die europäische Konsumgüterbranche allerdings den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf und signalisiert damit zunächst Kursskepsis. Für Spirituosenhersteller ist die Expertin weiter sehr pessimistisch und rechnet mit anhaltend sinkenden Gewinnschätzungen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pernod Ricard Neutral
|Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
78,94 €
|Abst. Kursziel*:
14,01%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
76,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,00%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
106,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
