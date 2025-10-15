Jefferies & Company Inc.

Pernod Ricard Buy

12:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Getränkehersteller habe den erwartet verhaltenen Start in das Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Edward Mundy in einer ersten Reaktion am Donnerstag. In den USA seien Lagerbestände geräumt worden und die Nachfrage in China schwächele./rob/bek/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images