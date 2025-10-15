Pernod Ricard Aktie
Marktkap. 20,66 Mrd. EURKGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373
ISIN FR0000120693
Symbol PDRDF
Pernod Ricard Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Getränkehersteller habe den erwartet verhaltenen Start in das Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Edward Mundy in einer ersten Reaktion am Donnerstag. In den USA seien Lagerbestände geräumt worden und die Nachfrage in China schwächele./rob/bek/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Pernod Ricard Buy
|Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
83,22 €
|Abst. Kursziel*:
44,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
84,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,24%
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
