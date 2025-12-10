DAX 24.062 -0,1%ESt50 5.721 +0,1%MSCI World 4.391 -0,1%Top 10 Crypto 11,57 +1,1%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 74.285 -0,6%Euro 1,1715 -0,3%Öl 60,06 +2,1%Gold 4.318 +0,4%
Pernod Ricard Aktie

76,84 EUR +0,60 EUR +0,79 %
STU
71,35 CHF -0,63 CHF -0,88 %
BRX
Marktkap. 19,2 Mrd. EUR

KGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373

ISIN FR0000120693

Symbol PDRDF

JP Morgan Chase & Co.

Pernod Ricard Neutral

13:31 Uhr
Pernod Ricard S.A.
76,84 EUR 0,60 EUR 0,79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Hartnäckige Schwäche in den USA und China belaste das zweite Quartal, schrieb Celine Pannuti am Dienstagabend in ihrem Ausblick auf den Halbjahresbericht Mitte Februar. Sie rechnet nun mit einem deutlicheren organischen Umsatzrückgang als bisher./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
76,36 €		 Abst. Kursziel*:
17,86%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
76,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,13%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
102,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

