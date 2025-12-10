Pernod Ricard Aktie
Marktkap. 19,2 Mrd. EURKGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373
ISIN FR0000120693
Symbol PDRDF
Pernod Ricard Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Hartnäckige Schwäche in den USA und China belaste das zweite Quartal, schrieb Celine Pannuti am Dienstagabend in ihrem Ausblick auf den Halbjahresbericht Mitte Februar. Sie rechnet nun mit einem deutlicheren organischen Umsatzrückgang als bisher./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Pernod Ricard Neutral
|Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
76,36 €
|Abst. Kursziel*:
17,86%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
76,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,13%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
102,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
