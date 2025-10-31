DAX 23.804 -0,6%ESt50 5.621 -0,7%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 13,70 -0,6%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.102 -0,4%Euro 1,1491 +0,0%Öl 64,38 +0,1%Gold 3.982 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Asiens Märkte uneins -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
VW-Aktie in Rot: Entwicklung eigener KI-Chips für autonomes Fahren VW-Aktie in Rot: Entwicklung eigener KI-Chips für autonomes Fahren
EVOTEC-Aktie sackt ab: Verluste nehmen zu - Vereinbarung mit Sandoz unterzeichnet EVOTEC-Aktie sackt ab: Verluste nehmen zu - Vereinbarung mit Sandoz unterzeichnet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pernod Ricard Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
83,76 EUR -0,62 EUR -0,73 %
STU
77,59 CHF -0,20 CHF -0,25 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 21,22 Mrd. EUR

KGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853373

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120693

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PDRDF

JP Morgan Chase & Co.

Pernod Ricard Neutral

08:01 Uhr
Pernod Ricard Neutral
Aktie in diesem Artikel
Pernod Ricard S.A.
83,76 EUR -0,62 EUR -0,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti resümierte am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Im Subsektor Spirituosen seien die Resultate durchwachsen gewesen. Pernod habe in Europa und den USA schwächer abgeschnitten als gedacht./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pernod Ricard Neutral

Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
84,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
83,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
108,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

08:01 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Pernod Ricard Outperform Bernstein Research
16.10.25 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.25 Pernod Ricard Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Pernod Ricard-Aktie ein
finanzen.net CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Gute Stimmung in Paris: CAC 40 zum Handelsende stärker
finanzen.net Freundlicher Handel: Am Nachmittag Pluszeichen im CAC 40
finanzen.net Euronext-Handel: CAC 40 verbucht am Mittag Gewinne
finanzen.net Minuszeichen in Paris: CAC 40 startet in der Verlustzone
finanzen.net Börsianer in Habachtstellung: CAC 40 zum Handelsende kaum bewegt
finanzen.net Angespannte Stimmung in Paris: So steht der CAC 40 am Nachmittag
RTE.ie Weak Chinese and US markets weigh on Pernod Ricard sales
Business Times Europe: Stoxx 600 closes lower; investors assess Pernod Ricard, Nvidia earnings
Korea Times Turkish business expert to lead Pernod Ricard Korea
Korea Times Pernod Ricard uncovers surprising parallels between Scotland and Jeju’s haenyeo culture
Zacks Pernod Ricard (PRNDY) Upgraded to Buy: Here's Why
Financial Times Pernod Ricard to restructure business to cut costs in market slump
RTE.ie Pernod Ricard in restructuring plan as spirits sale drop
Financial Times Pernod Ricard cuts sales outlook on tariff uncertainty
RSS Feed
Pernod Ricard S.A. zu myNews hinzufügen