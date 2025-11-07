DAX 23.979 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.336 +0,3%Top 10 Crypto 14,51 +5,0%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 92.009 +1,4%Euro 1,1569 +0,1%Öl 63,95 +0,4%Gold 4.093 +2,3%
HENSOLDT Aktie

HENSOLDT Aktien-Sparplan
93,80 EUR +1,55 EUR +1,68 %
STU
Marktkap. 10,59 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000

ISIN DE000HAG0005

Symbol HNSDF

Barclays Capital

HENSOLDT Equal Weight

13:31 Uhr
HENSOLDT Equal Weight
HENSOLDT
93,80 EUR 1,55 EUR 1,68%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hensoldt von 88 auf 93 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Afonso Osorio machte am Sonntag in seinem Resümee der Berichtssaison in der europäischen Rüstungsbranche einige Ermüdungszeichen der Anleger aus. Die Stimmung sollte sich aber schnell wieder bessern, wenn die Kapitalmarkttage die Erwartungen erfüllen. Bei Hensoldt findet die Veranstaltung am 11. November statt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 16:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Equal Weight

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
89,53 €		 Abst. Kursziel*:
3,87%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
93,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,85%
Analyst Name:
Afonso Osorio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

13:31 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
10:56 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
07.11.25 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 HENSOLDT Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu HENSOLDT

finanzen.net Spaceschub Rheinmetall expandiert ins All: Satelliten-Strategie beflügelt auch Aktien von RENK und HENSOLDT Rheinmetall expandiert ins All: Satelliten-Strategie beflügelt auch Aktien von RENK und HENSOLDT
finanzen.net HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 10.11.25
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Montagmittag gestärkt
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX startet mit Gewinnen
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT steigt am Montagvormittag
finanzen.net HENSOLDT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX letztendlich im Minus
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verliert letztendlich
EQS Group EQS-News: HENSOLDT continues to grow in the first nine months of 2025
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: High order intake: HENSOLDT raises guidance for book-to-bill ratio and specifies outlook for revenue and adjusted EBITDA margin
EQS Group EQS-Adhoc: HENSOLDT AG: HENSOLDT AG raises guidance for book-to-bill ratio and specifies outlook for revenue and adjusted EBITDA margin
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
