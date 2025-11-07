HENSOLDT Aktie
Marktkap. 10,59 Mrd. EURKGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hensoldt von 88 auf 93 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Afonso Osorio machte am Sonntag in seinem Resümee der Berichtssaison in der europäischen Rüstungsbranche einige Ermüdungszeichen der Anleger aus. Die Stimmung sollte sich aber schnell wieder bessern, wenn die Kapitalmarkttage die Erwartungen erfüllen. Bei Hensoldt findet die Veranstaltung am 11. November statt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 16:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HENSOLDT
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
93,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
89,53 €
|Abst. Kursziel*:
3,87%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
93,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,85%
|
Analyst Name:
Afonso Osorio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
