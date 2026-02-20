DAX24.992 -1,1%Est506.114 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1800 -5,2%Nas22.655 -1,0%Bitcoin54.782 -4,2%Euro1,1796 ±0,0%Öl71,41 -0,4%Gold5.214 +2,1%
XETRA-SCHLUSS/DAX fällt mit neuen Trump-Zöllen unter 25.000 Punkte

23.02.26 17:52 Uhr
DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Aus dem Zoll-Durcheinander ist nach Einschätzung von CMC Markets nun endgültig Chaos geworden. Nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, dass US-Präsident Donald Trump mit der Einführung pauschaler Importzölle auf Basis eines Notstandsgesetzes seine Befugnisse überschritten habe, verkündete Trump am Wochenende umgehend neue Zölle. Trump beruft sich nun auf Abschnitt 122 des Handelsgesetzes von 1974 und erhebt einen globalen Basiszoll von 15 Prozent, der zunächst 150 Tage eingesetzt werden kann, um außenwirtschaftliche Ungleichgewichte zu korrigieren. Ein besser als erwartet ausgefallener Ifo-Geschäftsklimaindex spielte in diesem Umfeld keine Rolle. Der DAX verlor 1,1 Prozent auf 24.992 Punkte.

"Als gäbe es nach dem Zoll-Theater der vergangenen Monate nicht schon genug Durcheinander im weltweiten Handel, ist durch das Urteil des Obersten Gerichts in den USA, Trumps vermeintliche Niederlage und seinen erneuten Rundumschlag das Chaos jetzt perfekt. Keiner weiß mehr wirklich, welche Zölle wie lange jetzt noch gelten oder ob man gar auf Rückzahlungen hoffen kann - allein die jetzt wieder herrschende Unsicherheit sorgt zunächst einmal für Nervosität und Verkäufe am Aktienmarkt", hieß es bei CMC.

Mit minus 3,4 Prozent schlossen SAP einmal mehr deutlich niedriger. Es drückte weniger die Zollpolitik der US-Regierung sondern eher weiter die Sorge vor möglichen KI-Disruptionen auf das Geschäftsmodell von Software-Anbietern. Gegen den Trend schlossen dagegen Infineon 1,5 Prozent fester. Der Chiphersteller will für bis zu 200 Millionen eigene Aktien über die Börse zurückkaufen.

Mit Abschlägen von 2,2 Prozent mussten auch Rheinmetall Verluste verkraften. Mit den Verhandlungen über einen Waffenstillstand zwischen der Ukraine, Russland und den USA hat das Sentiment für Rüstungsaktien gelitten. Hensoldt büßten 3,9 Prozent ein. Für Airbus haben die Analysten von JP Morgan ihre Prognosen für den Gewinn im Zeitraum 2026 bis 2030 um jährlich 4 bis 11 Prozent gesenkt. Sie nehmen eine etwas vorsichtigere Haltung bezüglich des Hochlaufens der Flugzeugproduktion ein und bewerten angesichts der Erfahrungen der vergangenen Jahre den operativen Hebel zurückhaltender. Airbus kamen um 3,4 Prozent zurück. Autowerte wurden wegen der neuen Zoll-Unsicherheiten gemieden: BMW gaben 2,9 Prozent nach, VW 2,5 Prozent und Mercedes-Benz 1,6 Prozent.

Nach gesenkter Prognose verloren Hamborner Reit 5,9 Prozent. Für 2026 peilt das Unternehmen Miet- und Pachterlöse von 87,5 bis 89,5 Millionen Euro an. Das liegt unter der Prognose für das laufende Jahr zwischen 89,5 und 90,5 Millionen. Die Funds from Operations (FFO) sollen sich 2026 auf 38,0 bis 42,0 Millionen Euro belaufen. Das Ziele für das laufende Jahr liegt zwischen 44 bis 46 Millionen Euro. Der prognostizierte Rückgang des operativen Ergebnisses (FFO) resultiere zum einen aus den verminderten Mieterlösen aufgrund von Objektveräußerungen, zum anderen aus gegenüber dem Vorjahr erhöhten Kostenbelastungen. Hamborner Reit sprach von weiterhin bestehenden Unsicherheiten und einer eingeschränkten Dynamik am Immobilientransaktionsmarkt.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.991,97 -1,1% +3,1%

DAX-Future 25.055,00 -1,0% +2,2%

XDAX 25.013,91 -0,9% +2,7%

MDAX 31.379,41 -1,4% +3,9%

TecDAX 3.689,66 -0,9% +2,7%

SDAX 17.850,34 -1,0% +4,9%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,60 +22

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2026 11:52 ET (16:52 GMT)

