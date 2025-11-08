DAX 24.007 +1,9%ESt50 5.668 +1,8%MSCI World 4.336 +0,3%Top 10 Crypto 14,45 +4,6%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.567 +0,9%Euro 1,1571 +0,1%Öl 63,86 +0,3%Gold 4.095 +2,4%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Studiendaten zu dem Blutdrucksenker Baxdrostat mit einem Kursziel von 18000 Pence auf "Outperform" belassen. Diese sollten sich positiv auf die Anlegerstimmung auswirken, schrieb Justin Smith am Montag. Denn das Angebot von Astrazeneca außerhalb der Onkologie werde von Anlegern aktuell immer noch nur in geringem Maße wahrgenommen./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:37 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca Outperform

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
180,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
130,30 £		 Abst. Kursziel*:
38,14%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
145,29 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

