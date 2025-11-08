AstraZeneca Aktie
Marktkap. 227,41 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Studiendaten zu dem Blutdrucksenker Baxdrostat mit einem Kursziel von 18000 Pence auf "Outperform" belassen. Diese sollten sich positiv auf die Anlegerstimmung auswirken, schrieb Justin Smith am Montag. Denn das Angebot von Astrazeneca außerhalb der Onkologie werde von Anlegern aktuell immer noch nur in geringem Maße wahrgenommen./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:37 / UTC
Zusammenfassung: AstraZeneca Outperform
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
180,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
130,30 £
|Abst. Kursziel*:
38,14%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
145,29 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
