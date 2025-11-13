AstraZeneca Aktie
Marktkap. 236,88 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18000 auf 18400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Pipeline möglicher Medikamente abseits der Onkologie werde an der Börse noch nicht ausreichend gewürdigt, schrieb Justin Smith am Donnerstagabend. Allein 2026/27 stünden die Ergebnisse von fünf Phase-III-Studien an, die die Markterwartungen steigen lassen könnten./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Outperform
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
184,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
134,94 £
|Abst. Kursziel*:
36,36%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
134,30 £
|Abst. Kursziel aktuell:
37,01%
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
145,86 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
