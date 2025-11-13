DAX 23.669 -1,6%ESt50 5.646 -1,7%MSCI World 4.340 -0,4%Top 10 Crypto 12,89 -4,4%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 82.514 -3,8%Euro 1,1624 -0,1%Öl 63,83 +1,1%Gold 4.136 -0,9%
DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
AstraZeneca Aktie

152,70 EUR +0,85 EUR +0,56 %
STU
134,30 GBP -0,64 GBP -0,47 %
LSE
Marktkap. 236,88 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZNCF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18000 auf 18400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Pipeline möglicher Medikamente abseits der Onkologie werde an der Börse noch nicht ausreichend gewürdigt, schrieb Justin Smith am Donnerstagabend. Allein 2026/27 stünden die Ergebnisse von fünf Phase-III-Studien an, die die Markterwartungen steigen lassen könnten./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
184,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
134,94 £		 Abst. Kursziel*:
36,36%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
134,30 £		 Abst. Kursziel aktuell:
37,01%
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
145,86 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

08:06 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
12.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10.11.25 AstraZeneca Halten DZ BANK
10.11.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
10.11.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

