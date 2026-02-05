DAX24.939 -0,2%Est506.039 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -2,6%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.401 -2,5%Euro1,1902 +0,1%Öl70,16 +1,6%Gold5.069 +0,9%
Hot Stocks heute: Bitcoin bleibt angeschlagen - Airbus wird interessant - Trade im Bulle & Bär Depot

11.02.26 12:57 Uhr
Hot Stocks heute: Bitcoin bleibt angeschlagen - Airbus wird interessant - Trade im Bulle & Bär Depot | finanzen.net

Bei Robinhood wird weniger gehandelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
189,64 EUR -2,56 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über die Broker-Flaute, Bitcoin Schwäche und Chancen bei Airbus. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
06.02.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
06.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
02.02.2026Airbus SE BuyUBS AG
02.02.2026Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
