FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 10500 Pence auf "Sell" belassen. Die auf der US-Kardiologiekonferenz vorgelegten Daten zum Bluthochdruckmittel Baxdrostat seien leicht positiv für den Pharmakonzern, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AstraZeneca Sell
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
105,00 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
134,46 £
|Abst. Kursziel*:
-21,91%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
145,29 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
