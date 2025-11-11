DAX 24.356 +1,1%ESt50 5.790 +1,1%MSCI World 4.417 +0,3%Top 10 Crypto 14,24 +4,5%Nas 23.513 +0,2%Bitcoin 90.652 +2,0%Euro 1,1568 -0,2%Öl 63,66 -2,3%Gold 4.132 +0,1%
AstraZeneca Aktie

Marktkap. 230,9 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZNCF

Deutsche Bank AG

AstraZeneca Sell

12:11 Uhr
AstraZeneca Sell
AstraZeneca PLC
152,40 EUR -0,75 EUR -0,49%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 10500 Pence auf "Sell" belassen. Die auf der US-Kardiologiekonferenz vorgelegten Daten zum Bluthochdruckmittel Baxdrostat seien leicht positiv für den Pharmakonzern, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca Sell

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
105,00 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
134,46 £		 Abst. Kursziel*:
-21,91%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
145,29 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen