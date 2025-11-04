DAX 24.013 +1,9%ESt50 5.668 +1,8%MSCI World 4.337 +0,3%Top 10 Crypto 14,45 +4,6%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.579 +0,9%Euro 1,1573 +0,1%Öl 63,85 +0,2%Gold 4.096 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Oktober 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Oktober 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nokia Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nokia Aktien-Sparplan
5,95 EUR +0,05 EUR +0,85 %
STU
5,55 CHF +0,10 CHF +1,91 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 32,38 Mrd. EUR

KGV 18,76
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 870737

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FI0009000681

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NOKBF

Deutsche Bank AG

Nokia Buy

11:56 Uhr
Nokia Buy
Aktie in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
5,95 EUR 0,05 EUR 0,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 4,75 auf 6,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Milliarden-Investition des KI-Chipherstellers Nvidia habe die Aktie des Netzwerkausrüsters zu Recht steigen lassen und Befürchtungen über ein Ende des Funknetzkomponenten-Geschäfts (RAN) mindestens bis zur Einführung des nächsten Mobilfunkstandards 6G ab 2030 eine Absage erteilt, schrieb Robert Sanders am Montag. Die Mobilfunknetz-Sparte könnte an Wert gewinnen und einige verlorene Marktanteile in den USA zurückgewinnen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nokia Buy

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
6,75 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,85 €		 Abst. Kursziel*:
15,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,52%
Analyst Name:
Robert Sanders 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

11:56 Nokia Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.25 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

wikifolio Bestseller wikifolios im Oktober
HSBC Nokia - Totgesagte leben länger
finanzen.net Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent 
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,10 Euro
Dow Jones NVIDIA-Aktie fester: Einstieg mit einer Milliarde Dollar - Nokia springt zweistellig
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Nokia haussieren nach Nvidia-Einstieg
Dow Jones Nvidia und Nokia arbeiten gemeinsam an neuen KI-Telekommunikationsnetzen
dpa-afx Nvidia steigt mit einer Milliarde Dollar bei Nokia ein
Benzinga Nokia To Delist From Paris Stock Exchange
MotleyFool Why Did Nokia Stock Soar This Week?
Benzinga What&#39;s Going On With Nokia Stock Wednesday?
Benzinga Nokia Extends Rally In After-Hours Trading, Stock Trends Amid $1 Billion Nvidia Investment Buzz
Benzinga Nvidia, Nokia, Bloom Energy, Visa And Cameco: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
MotleyFool Why Nokia Stock Surged Today
MotleyFool Nvidia Just Made a $1 Billion Bet on Nokia. Should Investors Follow Its Lead?
Financial Times Nvidia to invest $1bn in Nokia as chip giant extends deal spree
RSS Feed
Nokia Oyj (Nokia Corp.) zu myNews hinzufügen