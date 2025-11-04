Nokia Aktie
Marktkap. 32,38 Mrd. EURKGV 18,76
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 4,75 auf 6,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Milliarden-Investition des KI-Chipherstellers Nvidia habe die Aktie des Netzwerkausrüsters zu Recht steigen lassen und Befürchtungen über ein Ende des Funknetzkomponenten-Geschäfts (RAN) mindestens bis zur Einführung des nächsten Mobilfunkstandards 6G ab 2030 eine Absage erteilt, schrieb Robert Sanders am Montag. Die Mobilfunknetz-Sparte könnte an Wert gewinnen und einige verlorene Marktanteile in den USA zurückgewinnen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nokia Buy
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
6,75 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,85 €
|Abst. Kursziel*:
15,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
5,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,52%
|
Analyst Name:
Robert Sanders
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
