Die Hannover Rück wird nach einem guten dritten Quartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der Ausblick wurde angehoben.

Der Rückversicherer hat seine Gewinnprognose für das laufende Jahr deutlich angehoben und für das kommende Jahr ein weiteres Gewinnwachstum in Aussicht gestellt.

Die Hannover Rück rechnet für 2025 nun mit einem Gewinn von rund 2,6 Milliarden Euro, was der Konzern mit der positiven Geschäftsentwicklung, zusätzlichen positiven Einmaleffekten im Währungsergebnis sowie einer geringeren Steuerbelastung in den ersten neun Monaten begründet. Bisher war er von 2,4 Milliarden Euro ausgegangen. In den ersten neun Monaten hat die Hannover Rück 2,2 Milliarden Euro verdient und damit 7,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der DAX-Konzern mit einem Gewinn von "mindestens" 2,7 Milliarden Euro. "Für das kommende Jahr blicken wir auf ein Marktumfeld mit weitgehend adäquaten Preisen und Konditionen", sagte Vorstandschef Clemens Jungsthöfel. Die Nachfrage nach Rückversicherungsschutz bleibe hoch.

Im dritten Quartal sank der Gewinn leicht auf 651 Millionen Euro von 663 Millionen im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 637 Millionen Euro gerechnet.

Für Hannover Rück-Titel geht es auf XETRA zeitweise 2,74 Prozent auf 255 Euro nach oben.

